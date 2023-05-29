臺中市政府經濟發展局持續積極輔導業者辦理特定目的事業用地變更，朝合法化方向邁進，其中一成功案例為大金塑膠股份有限公司，位於臺中市神岡區，為中部最專業軟質塑膠、異型押出製造商，專門製造及設計各式門框窗框防撞、防水、氣密條及防火門專用膨脹遮煙條及各種客製化軟質塑膠防撞護邊條等，未來更積極開發「無膠產品，不含塑化劑PVC」等優質產品，並拓展至非洲市場，創造嶄新商機。

大金塑膠表示，於民國104年申請臨時工廠登記、109年6月換證取得特定工廠登記，110年8月提出特定工廠變更編定為特定目的事業用地計畫書，並於111年11月取得用地計畫核定。歷經多年努力，從土地整編、廠房建置規劃、機台移動搬遷等挑戰，其中機台移動搬遷過程相當困難，要先尋求閒置空地放置，而空地租賃費用、放置時間都是公司額外增加的成本壓力，各項用地計畫項目也都依政府輔導政策逐漸達成工廠合法化。即使如此，期間公司也沒有放棄業務開發，不僅透過國外線上業務互動，甚至開發了非洲國家的新訂單。

大金塑膠說明，公司成立46年，目前可生產之塑膠材質為泛用的工程塑膠原料，更積極開發未來性商品「無膠產品，不含塑化劑PVC」，且現場也透過燃燒測試，驗證該專利產品遇火不會擴大燃燒，使優質產品不斷延伸產業的觸角，以增加自我競爭優勢。

經發局說明，位於非都市計畫區內屬於低污染且取得特定工廠資格的業者，適用經濟部110年6月21日公布《特定工廠申請變更編定為特定目的事業用地審查辦法》，目前法規規定低污染特定工廠符合位於非都市土地且廠地面積小於5公頃等條件，都可在121年3月19日前提出申請，達到將農地變更成特定目的事業用地。而位於都市計畫內之特定工廠登記者，則依據「都市計畫法」、內政部111年4月13日最新頒布的《都市計畫取得特定工廠登記土地變更處理原則》與《都市計畫農業區變更使用審議規範》等相關法規檢討。

經發局提醒，臺中市政府特定工廠登記單一窗口（臺中市南屯區精科東路17號）提供送件、諮詢服務，協助工廠業者完成用地計畫合法流程。用地計畫相關資訊可以參考經發局特定工廠專屬網頁( https://www.economic.taichung.gov.tw/1789272/Lpsimplelist)，並可參考特定工廠專區YouTube頻道教學影片(https://www.youtube.com/channel/UCqKULYUZ96POX_Q-EWSA81A )。

（臺中市政府經濟發展局廣告）