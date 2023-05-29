波士頓塞爾提克從0勝3負絕境打到3勝3負的搶7大戰，有機會重寫職棒波士頓紅襪的奇蹟。2004年美聯冠軍戰，紅襪被洋基打到0勝3負，結果4連勝驚奇逆轉晉級，接著在世界大賽4戰橫掃紅雀，摘下暌違86年的總冠軍。巧合的是身處同一個城市的綠衫軍也在東區冠軍戰面臨相同的情況。

傑倫布朗（Jaylen Brown）說：「沒什麼比0勝3負的情況更糟了，我感覺我們剛從地獄爬回來，我們有信心面對任何逆境。如果我們下一戰回到賽場沒有拿出最佳表現，一切都沒有意義了。我無法想像會發生什麼，肯定很盛大，運動界最棒的兩個字就是Game 7。」

在今年的塞爾提克之前，1951年尼克、1994年金塊、2003年拓荒者也有從0勝3負絕境爬回搶7大戰的事蹟，雖然一時士氣大振，這3隊最後都在G7飲恨。

熱火「士官長」吉米巴特勒（Jimmy Butler）先前被認為是今年季後賽表現最佳的球員，他對戰公鹿G4轟下56分，巴克利（Charles Barkley）當時稱讚：「我擔任球評以來看過最佳的季後賽表現。」熱火3連勝之後連吞3敗，「終局之戰」又沒有主場優勢，士氣肯定受到打擊，巴特勒喊話：「我絕不會讓大家放棄，我不在乎發生什麼事，我們一定要贏。」