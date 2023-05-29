一名女網友表示，27日全家到台南玩、入住知名飯店，晚上她帶就讀小一的女兒到飯店的兒童遊戲室，玩決明子沙坑，當時女兒躺在沙上，一旁的小朋友撥沙子玩，導致決明子沙跑進女兒的耳朵裡，女兒疼痛難耐，她嚇得帶女兒跑急診室就醫，醫師用盡各種辦法一度取不出來，差點就要進手術房動刀，所幸最終順利用鑷子取出，才讓她鬆了一口氣。

原PO昨（28）日於臉書社團《好想住飯店好康.踩雷不藏私》指出，帶女兒到台南在飯店辦理入住手續，晚餐飯後到兒童遊戲室的沙坑玩，但沙坑並非常見的細沙，而是顆粒較粗大的決明子沙。

原PO表示，當時女兒躺在沙坑上，其他小朋友在撥沙玩，沒想到沙粒掉進女兒的耳朵裡，左耳有抖出來，但右耳裡的沙始終掉不出來，女兒訴說感到耳鳴和輕微刺痛，她帶女兒回房休息洗澡，本以為沒事，豈料孩子開始打嗝，並因刺痛感暴哭，嚇得她趕緊帶女兒急診。

原PO說，急診的女醫師檢查發現，右耳深處的耳膜旁有兩顆決明子沙，用抽吸工具、灌水和鑷子都無法取出，只好換吸力較強的工具，但女兒疼痛難耐無法配合，醫師向原PO表示，若無法在診間取出，就得麻醉到開刀房取出，令她一聽差點崩潰。

後來換另一名男醫師，要她把女兒抱好、請護理師支援固定頭部，他用鑷子深入夾取，終於順利將沙子取出，讓她鬆了一口氣。隔日她向飯店櫃台反應，經理表示願意支付急診醫療費用，也送了一條小蛋糕當作賠償。 原PO提醒，未來在其他遊樂場域看到類似的沙粒，千萬不要讓孩子躺在上面，也最好避免去玩。

該飯店餐飲部的總監表示，因應這次事件，會更加謹慎，未來可能會要求孩童戴口罩、浴帽等，也會請維護人定時巡視。