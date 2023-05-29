柬埔寨詐騙案受害者小惠（化名）陳情，去年與洪姓男友赴柬埔寨工作，卻被要求做詐騙，男友背負高達43萬元贖金，她才能順利回台待產，洪男至今滯留異地，她呼籲民眾勿輕易受騙，也盼政府給予協助，讓男友回台陪產。應曉薇則批評，中央政府總灌輸民眾去柬埔寨等國是要當詐騙集團，實際上連詐騙訊息都無法管控，希望政府給予這些懷抱夢想卻受詐騙的年輕人協助。

應曉薇今與小惠及洪男母親一同召開記者會。應曉薇表示，小惠與洪男去年6月到緬甸，當時卻沒有任何相關的反詐騙宣導，更批政府事後帶風向，向大眾灌輸去柬埔寨等國的人是做詐騙，也不知道國家通訊傳播委員會（NCC）在做什麼？若沒那麼多詐騙網站，民眾也不會上當。

應曉薇說，到現在仍有許多台灣人回不了家，所幸國際救援對從去年11月至今救出2000餘人，希望政府不要忘記，有許多年輕人是懷抱夢想才到異地，絕不想要為非作歹，呼籲政府放下身段與救援隊及其他國家合作，救回受困的年輕人。

小惠表示，她今年3月回台，但「懷孕的我每天哭泣，夜夜惡夢」，且偶爾會收到疑似洪男傳來的訊息，公司則是三不五時催促籌錢還債，她7月就要生產了，希望政府或民間救援團隊給予協助，讓爸爸陪她一起生下小孩。

洪男母親則表示，當時向警局報案只收到政府傳來的反詐騙電話，也不知道到底該透過什麼管道尋求協助，期間看見疑似詐騙人員偽裝成兒子傳來的訊息，再加上懷孕的問題，她感到非常無助。

洪母淚訴，兒子消失一年，政府不聞不問，她飽受折磨，真的不知道該怎麼辦。

台北市警察局士林分局表示，該案從去年8月受理後，已立即通報外交部、警政署等單位同步調查，由於洪男在境外，也同步報告檢察官偵辦，未來將針對在台同行共犯做深入追查。

台北市警察局副局長李謀旺強調，針對柬埔寨詐騙案，警方絕對視為重大刑案辦理，不只向外交部等單位合作，也透過駐外聯絡官偵查，感謝小惠與洪母親自到場說明，會與刑事警察大隊一同處理該案。