藍、綠2024候選人近日皆提出了核能論述，新北市長侯友宜今（29）日表示，核能就是他的選項，副總統賴清德昨則提到，應讓停機的核能機組維持緊急使用效能。對此，媒體人張禹宣痛批，賴清德一方面說要讓核電機組維持緊急效能，但另一方面，民進黨政府卻又將原能會降級，他質疑，民進黨這種阻撓核能發展、讓核安風險增加的行為，目的難道是為了民進黨的顏面？

張禹宣今在臉書發文表示，侯友宜立場轉換，是在情理之內，所以後座力也相對小。反觀賴清德還在遮遮掩掩，不說出要讓核電廠「待機」非「停機」事實的原因，是因為他被非核家園政見跳票的包袱給卡住了。因此，在這一回的對弈中，得分的是侯友宜。

至於柯文哲，張禹宣認為，由於柯過去的反核立場非常鮮明，他現在雖然用了「非反核，而是反對台灣發展核能」、「總不能用愛發電」等論述轉換立場，但依舊未清楚明確表態對核電的態度。

張禹宣話鋒一轉，痛批當藍綠白三位候選人，都往務實路線靠攏時，民進黨政府卻還在為了面子問題，胡搞瞎搞，「綠能百分百跳票，索性就拿核能開刀」。他解釋，民進黨政府把原能會從二級機關，降級為變為三級機關核安會，並且質疑，當賴清德說要核能機組待機，但又對核安、核能發展百般阻撓，減少權限與分配資源，最後讓風險增加，目的到底是為了什麼？