警方將衝撞警車逃逸的鄭姓嫌犯逮捕。（警方提供）

通緝犯撞倒警車逃逸畫面曝，中和警鍥而不捨循線逮人。（警方提供）

新北市中和警分局巡邏員警本月25日攔查可疑車輛，該輛自小客車拒檢並加速逃逸，員警追捕，卻被該車撞倒警用機車後成功脫逃，警方鍥而不捨追查，先尋獲該輛已被棄置的自小客車，再經擴大清查，確認駕駛身分為通緝中的34歲鄭姓男子，昨（28）日循線將鄭嫌逮捕。

據了解，中和分局員警25日晚間9時許攔查違規左轉車輛，該車卻加速逃逸，員警追捕至中和區中正路、民樂路口，該車遭前方車流阻擋，員警隨即持警棍敲打車窗，喝令駕駛下車，駕駛不從，前後衝撞警用機車後，逆向駕車逃離。

警方擴大搜尋，在板橋區國慶路某停車場內尋獲該車，並從車內起獲安非他命3包，經鑑識人員採證及調閱監視器，確認鄭男身分，隨後循線掌握鄭嫌藏匿在中和區中山路三段一帶。

中和分局派員埋伏數日，昨日終於順利逮捕鄭嫌，並起獲安非他命12公克。偵訊後，警方以毒品、妨害公務罪嫌將鄭嫌移送偵辦。

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