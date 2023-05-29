有些人天生不懂得拒絕，所以總是把自己搞得很累。大陸命理專欄「星座巫師」分享，巨蟹座、獅子座、金牛座和天秤座最不懂得拒絕，就算知道別人的要求很不合理，也無法將拒絕的話說出口，只能硬著頭皮答應。

▎巨蟹座

巨蟹座容易心軟且沒有主見，也不懂人心險惡，面對他人的無理的要求，他們常常有心無力，想要拒絕卻說不出口，一方面是因為本身的氣勢壓不過對方，另一方面則是受不了別人的言語壓迫，只能默默承受一切。

▎獅子座

獅子座很愛面子，面對別人的讚美、吹捧，他們總是樂在其中，有時甚至會迷失自我，因此就算明知道對方不懷好意，但只要聽到幾句好聽的話，他們就會瞬間飄飄然，隱藏不住心中的喜悅，或者對他們使出激將法，獅子座就會立刻答應。

▎金牛座

金牛座屬於「刀子嘴豆腐心」的類型，雖然常常說出傷人的話，但內心十分柔軟，見不得別人可憐的模樣，而且他們吃軟不吃硬，面對別人強硬的要求，就會給予強硬的回應，一旦有人對他們裝可憐，就算覺得對方不可靠、說話不真誠，也狠不下心拒絕。

▎天秤座

天秤座太看重別人對他們的看法，面對其他人的求助，就算自己沒有能力，也會硬著頭皮答應，擔心一旦拒絕了就會傷害到對方的感情，導致經常「好心辦壞事」，惹得自己一身麻煩，家人都很不喜歡他們這種濫好人的個性。