台北市長蔣萬安喊出8年5萬戶社宅，但先前已遭議員質疑，第1任期推動7000戶，卻不清楚社宅基地實際位置。民眾黨台北市議員陳宥丞狠酸，蔣萬安面對重要議題淪為「安安答錄機」，「朝這個方向前進」則是口頭禪，說不清楚社宅開工、動工日期。蔣萬安回應，4年任期會完工7627戶，有清楚的計畫和期程。

蔣萬安今赴議會進行市政總質詢，陳宥丞指出，「朝這個方向前進」已經成為蔣萬安的口頭禪，拜託蔣萬安針對重要議題不要再變成「安安答錄機」，既不否認也不承諾更不負責，如何落實社宅政策要說清楚，上任5個月，卻不清楚社宅開工和完工日期。

蔣萬安回覆，一起努力達到5萬戶，但盤點4年任期會完工7627戶、動工2000多戶，都發局有相關資料可以提供，根據不同基地有不同動工時間，有相關計畫和期程，都很清楚。

陳宥丞大酸，「一起朝不要再答錄機方向前進」。蔣萬安說，「朝共同目標前進，8年5萬戶沒有完成的，我們來繼續。」