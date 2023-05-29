元山今日召開股東會，元山產品包括：高性能直流無刷散熱風扇、散熱模組、RO淨水設備、空氣清淨機、除濕/造水機、冰酒機等一系列家庭與商用生活科技系統產品，以「Y.S. Tech」品牌行銷全球，在通風與散熱事業方面，公司汽車電子為全球主要車廠一級供應商，共同合作開發一系列車用舒適科技、電源/電力管理與車用資訊系統散熱風扇與散熱模組，高階運算領域(如：電競、工業電腦)、工業設備及醫療產業上也同步成長；在生活科技系統發展上，元山由自有品牌、ODM/OEM及M2C 3個方向積極佈局。

元山111年營收36.4億元，年減7%，其中BLDC散熱風扇與散熱模組等電子熱傳導領域佔比為78%，生活科技產品領域為22%，稅後盈餘為1.94億元，每股盈餘為2.8元，今天股東會決議每股配息2.2元。

受到淡季及車用晶片缺料仍不是很穩定影響，元山今年第1季稅後盈餘為1846萬元，每股盈餘為0.27元，累計前4月合併營收為11.49億元，年減9.9%。

劉賢文表示，4月之後需求有比較明顯回升，高階IT能見度已經比較高，雖然汽車電子方面，大陸車市狀況不好，但很多電動車往前在推，我們新開案件不少，需求還不錯，歐洲車市也維持穩定，第2季的5月及6月營收可望比第1季單月表現好，下半年雖然大環境保守，我們在手訂單沒問題，不過要看客戶拉貨狀況，我們認為下半年會比上半年好，全年也將力拼個位數年成長。