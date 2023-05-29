身份證中2碼，馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋不限時段、不限方案，全桌可享「XXL東石大蛤吃到飽」。（馬辣集團提供）

乾杯集團贈送2萬份免費和牛招待海外旅客。（乾杯集團提供）

畢業季到來，意味著暑假將近，學生開心放假自然會相約一塊出遊用餐；另旅遊旺季，不只台灣人搶著出國，外國觀光客也紛紛來台遊玩，業者看好商機紛推相關優惠，讓民眾吃大餐也能省荷包。

馬辣集團即日起至8月31日，推出謝師宴專案，平日週一至週五 (例假日、限定日期6／22、6／23除外)，需提前至少一日預約用餐，提前至少一日預訂位置並主動告知參加「謝師宴專案」和支付訂金，即可享以下優惠。好比熊一燒肉含 11 成人以上同行，即享 1 人餐費免費；含 22 成人以上同行，則享 2 人餐費免費，以此類推。鍋物品牌好比涮樂和牛鍋物、新馬辣經典麻辣鍋和新馬辣經典麻辣鍋Plus＋同享優惠。

6月1日至6月30日止，含2成人以上同行，只要其一代表持有身分證／健保卡號含「1.3.6」任二碼(可重複，例如11、66)或出示軍警證，只要提前至少一日預訂位置並主動告知參加「六月升級活動」用餐前主動出示相關證件予服務人員確認，即可享以下優惠，其中哞哞屋和牛燒肉不限時段，選擇指定方案「夢幻世界三大和牛」，可享「雲林北港烏魚子吃到飽」、「BarRoyal德國氣泡酒」乙瓶，限量500瓶。馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋不限時段、不限方案，全桌可享「XXL東石大蛤吃到飽」。

乾杯集團即日推出「Welcome to Taiwan！KANPAI welcomes you！」觀光待客活動，凡前往旗下兩大燒肉品牌「老乾杯」與「乾杯燒肉居酒屋」用餐，向服務人員出示來台旅遊的憑證，即免費享用日本廣島特色的「日本和牛炎肉」，價值199元，限量2萬份，送完為止。

此次贈送的待客之禮，精選和牛界有控肉之稱的「日本和牛炎肉」，為日本廣島當地獨有的開胃料理，不同於一般吃燒肉以牛舌開胃，炎肉為廣島人進燒肉店必吃的第一道料理，特色是油脂豐富卻不膩口，燒烤時如同一團火焰在烤網上起舞，燒烤的香氣能激發出食慾，再經大火燒烤至5分熟，佐上些許鹽巴與檸檬，即可品嚐爽脆口感與油脂的香甜不膩，開啟一場美味的旅程。