港星李菁年僅17歲就以《魚美人》拿下亞洲影展的影后寶座，並連續多年入選國語片十大明星，是港台炙手可熱的女星，但她退出演藝圈後，卻接連傳出投資失利、嗜賭敗光家產、拖欠房租等等，最後暴斃家中，直到屍身嚴重腐爛、發臭才被發現。

李菁中學時報名邵氏所屬的「南國實驗劇團」招考，她以清新外表和表演天份，打敗2千多位競爭者入選，和方盈、江青、鄭佩佩、秦萍成為同期同學，李菁也接連客串《梁山伯與祝英台》、《玉堂春》，在《血手印》、《寶蓮燈》、《文素臣》擔任配角，她首部主演電影《魚美人》就拿下亞洲影展的影后寶座，李菁聲勢一路竄升，被封為「娃娃影后」，邵氏也積極力捧。

李菁還連續多年入選國語片十大明星，是港台炙手可熱的女星，但在李菁事業巔峰之際，接連面臨相戀十年的男友雷覺華過世、母親病逝，大受打擊的李菁為此宣布退出演藝圈，李菁雖然曾在股海開啟事業第二春，但沒多久就傳出投資失利，最後只好脫產還債，90年代李菁更銷聲匿跡，前東家「邵氏」發行電影數位修復電影，她也沒現身。

李菁之後再登上新聞版面，就是2012年傳出拖欠房租2年半拒絕搬走，和房東對簿公堂，沒想到2018年2月李菁被發現暴斃家中，屍身嚴重腐爛、發臭，估計已死亡多天，享壽69歲。資深媒體人麥若愚就在《新聞挖挖哇》分享，不少圈內好友不忍看她屍體放著，李菁的葬禮還是由一批邵氏老藝人集資，令人不勝唏噓。