台大婦產科名醫施景中昨天分享一則暖心故事，有一年颱風天，一名孕婦被先生家暴後躲到醫院產房安胎，一名男醫師見狀後，幫她送修被打壞的眼鏡，還掏錢讓她吃午餐，卻被新來的護理師誤會兩人有不正常關係而舉報，所幸醫院調查後還他清白，男醫師也不氣餒，一直是醫院裡服務最優異的醫師。

施景中在臉書發文，分享他一名老同事的善舉，當時同事在一間開幕不久的教學醫院當主任，有一年颱風天，一位孕婦被丈夫打到鼻青臉腫，眼鏡也被打壞，嚇得只能躲到醫院產房安胎，而他的老同事見狀後，待風雨稍緩，親自幫孕婦跑一趟眼鏡行修眼鏡，連孕婦衝出家門身上沒錢，他也掏錢讓她買午餐。

施景中說，這位老同事大愛無私的表現，在熟人眼中再正常不過，但看在剛共事的護理師眼裡，簡直不可思議，竟然向醫院的修女偷偷報告這件事，以為醫師跟病人有不正常關係。

施景中說，最後經院方調查，還給的這位醫師清白，而他也從此一直都是醫院裡服務最優異醫師，多次受到醫院表揚。文章PO出後，許多網友聽到這故事感動不已，「仁心仁術，真正的醫師」、「良醫」、「打老婆豬狗不如」、「告密者到底是用什麼顏色的眼鏡在看人？」

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