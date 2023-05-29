凱基全球菁英55基金經理人施政廷表示，在評價偏低與中國解封商機兩項利多帶動下，歐股今年以來吸引投資人青睞，績效亮眼。施政廷說明，德股及法股的本益比（PE）目前約在11～14倍，低於美股的17～20倍，評價面相對便宜。

今年以來全球股市上演一波反彈，但當市場目光集中在美國市場動向，其實歐洲市場也有好表現，德國股市及法國股市甚至寫下歷史新高紀錄。年來截至5月23日，德股上漲16％，法股上漲14％，皆高於美股S&P標普500的8％漲幅，凱基投信表示，歐股後市持續看好，建議投資人除了關注美股，也別錯過歐股的投資機會。

在目前市場不確定性仍高的情況下，便宜股票的下跌空間較小、CP值較高，較受市場青睞。另一方面，歐洲經濟依賴中國出口及旅遊商機的比重較高，市場預期今年在中國解封效益之下，歐洲景氣能獲得提振。

值此升息尾聲、市場轉折之際，施政廷建議，投資人不妨透過投資標配-全球、全產業的股票ETF，兼顧分散風險及掌握產業成長契機，並搭配高股息ETF，以打造一個上有攻下有守的ETF投資組合。