極點慢旅鵝鑾鼻燈塔，鐵馬探索恆春半島。(鵬管處提供)

「臺灣燈塔·極點慢旅」系列活動，以臺灣四個極點燈塔為主題，大鵬灣國家風景區管理處將於9月10日舉行極南點鵝鑾鼻燈塔自行車活動，透過休閒騎乘，加上「兩鐵」旅遊，串連20家以上屏東觀光圈產業鏈，並以打卡消費集點方式，帶民眾悠遊探索恆春半島之美。

活動提供3種路線，包含長距離挑戰組77公里、短距離親子組42公里、短距離親子組37公里路線。活動從鵝鑾鼻燈塔出發，沿途經過龍磐公園、水蛙窟大草原、風吹砂、車城福安宮、國立海洋生物博物館、鹿境梅花鹿生態園區等知名景點。

並串聯史詩級大劇「斯卡羅」拍攝場景，如出火特別景觀區、保力保安宮、墾丁大灣萬應公祠等，感受恆春半島明媚風光、認識在地人文史蹟。

車友可依據個人能力及喜好，自行規畫騎車路線，並憑著Google地圖，透過line集點打卡活動所規劃景點與店家，集滿7點即可兌換在地特色伴手禮。

為了提供更完善體驗，活動亦結合屏東在地住宿產業鏈，車友於活動前一晚入住屏東縣合法飯店、民宿，即可憑收據獲得住宿補貼500元。