扁桃腺一旦急性發炎，不只喉嚨痛還會吞嚥困難，讓人口水直流，醫師表示，有些人不清楚病患狀況，還以為是中風導致口水直流；另外，扁桃腺發炎會造成黏膜腫脹、組織液，組織液會從口腔流往聲帶、會厭處，使人無法呼吸，嚴重時須氣切保命。

耳鼻喉科醫師吳昭寬在《健康2.0》表示，扁桃腺位於口腔內，是人體免疫系統的守門員，扁桃腺一旦發炎，腫脹會急遽發生，常出現「中午還好，下午就整個水腫」的急遽變化，影響呼吸道，導致患者無法呼吸，必須緊急插管、氣切、清除膿液等。

「急性扁桃腺發炎來得又快又急。」吳昭寬表示，因為扁桃腺位於口腔中，一旦發炎後，組織液等液體會往下流往聲帶、會厭處，影響到呼吸道，讓人聲音沙啞、無法呼吸，此時會危及生命，因此民眾勿將扁桃腺發炎當作一般感冒處理。

他並補充，急性扁桃腺發炎的症狀包括喉嚨痛、腫大、發燒、難以呼吸、吞嚥困難，病因多為病毒，一般可於2周內康復。

新光醫院家醫科醫師柳朋馳表示，慢性扁桃腺發炎會潛在地影響人體的免疫系統，若再合併嚴重的細菌感染，有時會變成深頸部感染，之後再進入縱膈腔後，造成多重器官的問題，影響心、肺臟，死亡率高達7~8成，「此時需要直接開胸引流才能保命。」