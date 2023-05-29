依據經濟部「特定工廠申請變更編定為特定目的事業用地審查辦法」，台中市政府積極輔導業者邁向合法化，其中位在台中市烏日區的鏈發射出機械股份有限公司已取得核准，從民國56年開始生產製造射出成型機，至今已將近56年，本著專業的技術、自動化作業和品質保證的理念，從機械設計、零件切削、加工處理、組立、機械測試、資料建立等一貫作業系統，使得鏈發公司在過去數十年來行銷遍及全世界60餘國，成為國內外具規模的塑膠射出成型機大廠。

鏈發公司總經理江逢源表示，為了提升企業價值與國際競爭力，以達永續經營為目標，鏈發公司從109年9月取得特定工廠登記後，便積極瞭解提送用地計畫的相關條件與法規，與專業建築師配合，在110年2月提送用地計畫，期間也感謝台中市政府經發局的產業輔導團隊偕同專家學者來現場關心，並提供相關建議及資訊宣導，在經過各單位審查後，已於111年12月取得用地計畫核准，接下來就必須在2年內依核定用地計畫完成建物與土地合法化，取得工廠登記。

江總經理說明，從一開始興建時，就是比照工業區的規格設計，所以建築結構也已取得建築師簽證；另外也有預留空地比，符合法規建蔽率小於百分之七十，容積率小於百分之一百八十之規定;而一般大家最常碰到對外排放生活污水，其經評估符合放流水標準，所以也取得相關主管機關同意搭排。

另外，對於一般工廠常面臨到的問題，鏈發公司反而順利的都符合相關法規，從申請用地計畫到取得核准，雖然沒有驚天動地的感人故事，但在預留1.5公尺的隔離綠帶與設施和防火間隔之規定反而是考慮最久較為棘手的。

「主要的考量不是拆與不拆的問題，而是至少要拆到多少，廠房才不用檢討為防火構造物，寧可犧牲一些廠房面積，至少不會大範圍影響到產能動線」。江總經理表示，最後與都發局建造管理科確認後，依建築技術規則第110條規定，建物自地界線退縮3公尺之防火間隔範圍，外牆與開口皆具備防火時效一個小時，即符合其規定。所以，今年4月中就會進行拆除，預計9月取得建造執照、使用執照，希望能在規定的2年內取得工廠登記。

臺中市經濟發展局張峯源局長至鏈發工廠訪視。（圖／臺中市政府經濟發展局提供）

江總經理說明，英國作家狄更斯在小說《雙城記》中的名句：「這是最好的時代，也是最壞的時代。」展望未來，雖然新興科技應用與數位轉型商機持續擴展、缺料問題緩解，但全球經濟仍面臨通膨與升息壓力，以及俄烏戰爭衝突和美中科技戰等不確定因素，受整體大環境影響造成訂單減少，是危機也是轉機，剛好趁現在部份產線休息，分階段進行廠房拆除，因為取得工廠登記是永續經營必經之路，待經濟回溫後，才能合法安心拚經濟，有心持續經營的業者應積極配合。

臺中市經濟發展局張峯源局長至鏈發工廠訪視。（圖／臺中市政府經濟發展局提供）

經發局說明，經濟部110年6月21日公布「特定工廠申請變更編定為特定目的事業用地審查辦法」，截至今年5月24日，已受理90家特定工廠業者申請用地計畫，目前已核准11件，全國第一！

經發局呼籲，「低污染」特定工廠符合「位於非都市土地」且「廠地面積小於5公頃」等條件，可於121年3月19日前備妥申請資料向台中市政府特定工廠登記單一窗口（台中市南屯區精科東路17號3樓）提送用地計畫申請，申請書件及計畫撰寫範本可至經發局網站( https://www.economic.taichung.gov.tw/1789272/Lpsimplelist)下載參考，另也可搜尋「台中市政府經濟發展局特定工廠專區YouTube頻道」觀看教學影片(https://www.youtube.com/channel/UCqKULYUZ96POX_Q-EWSA81A )；若有任何疑問，也可諮詢經發局工業科承辦人員適時解決困惑(電話04-22289111分機31256)，減少文件一再修正往返，加速合法化進程。

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