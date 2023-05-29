AI旋風席捲全球，總經理陳冠州表示 ，AI(人工智慧)是這一年來到半年間科技業最為興奮的事情，第一個想到的就是ChatGTP，相信很多人、包括自己都有在使用；另外，就是AI在車用領域的導入，目前車用領域的應用漸趨明朗，包括新能源車、自駕功能、車用聯網等，聯發科也會把高速聯網、劇院級影音享受。

陳冠州也說，聯發科在Computing領域中，投入最多的AI技術，在AI已經布局很多年，聯發科在此大趨勢下不會放過任何一個機會，在未來幾年一定會有很好的成績，另外，陳冠州也預告在今年10月即將發表的旗艦晶片天璣9300將會有更多的AI應用可以期待。

智慧型手機市場低迷，消費動能逢壓，今年第一季聯發科智慧終端占比首度超越手機，陳冠州表示，聯發科持續投入多樣化領域，聯發科晶片在全球每年有超過逾20億套的銷售，在產業對消費者的產生影響甚鉅，這幾年聯發科不是僅僅鎖定單一產品，而是有眾多產品線並進，包括有手機、chromebook、電視晶片、語音、遊戲應用以及車用等。聯發科掌握多元成長動能以佈局未來，高效能運算ASIC(客製化晶片) 瞄準未來智慧家庭產品、智慧行動裝置、工業IoT、智慧車用平台等，將扮演聯發科後續繼續成長的動力。

聯發科表示，半導體2022年到2027年將有5%的複合式年成長，其中三大引擎就是車用半導體、車用半導體、工業半導體將扮演三大核心。