即將在2024上場的總統大選，隨著國民黨近期確定徵召新北市長侯友宜出戰，目前藍白綠三腳督態勢明顯。一份29日公布的最新民調顯示，侯友宜在民眾聚焦的治理能力、治安、詐騙，跟保持台海和平等議題，最獲肯定，與民進黨參選人賴清德、民眾黨主席柯文哲相較之下，民眾相信侯更有能力處理。

根據網路媒體《ETtoday》公布的民調顯示，在支持度方面，賴清德以36.4%領先、其次為侯友宜占27.7%、柯文哲23.1%；相較該媒體5月中旬的調查結果，三人的支持度都略有增長；但由於3人都有當過（或正在當）直轄市長，民眾對於侯友宜任職新北市長的表現能力評價最高，肯定占60.9%、不肯定占29.1%、柯文哲在北市執政期間的表現，肯定占57.6%、不肯定占35.0%、而「賴清德」在此調查則敬陪末座，對於其過去任職台南市長的評價，肯定占53.7%、不肯定占32.5%。

由於最近國內也頻頻爆出槍擊、黑道等重大治安問題，調查也顯示，認為「侯友宜」最有能力處理治安問題的民眾最多占40.9%、賴清德21.3%、柯文哲僅9.5%；另抱持「三人都有能力」解決治安問題的受訪者有9.0%、反之「3人都沒有能力」為8.3%，剩下11.0%則為「未表示意見」。

與治安類似的調查，還有近期國內個資外洩所造成的嚴重詐騙氾濫情況，認為「侯友宜」最有能力處理詐騙案問題的民眾也是最多，達26.8%、隨後是賴清德的21.2%、柯文哲的17.0%、表態「3者都有能力處理」的受訪者為11.1%、抱持「3人皆沒有能力」占9.8%、剩下14.0%則為「未表示意見」。

另因中美關係緊張，各界不少人都認為2024是「戰爭與和平」的選擇，此一民調結果顯示，抱持「非常認同」態度的民眾占28.2%、「還算認同」占31.9%、「非常不認同」占8.6%、「不太認同」占25.3%、剩下6.1%「未表示意見」。態度偏向認同的民眾達60.1%（非常認同加還算認同）、較偏向不認同民眾的33.9%（非常不認同加不太認同）、兩者相當懸殊。

從上述結果繼續進行調查，表態認為侯友宜當選總統較能維持台海和平的民眾是最多、占28.3%、其次依序為賴清德的24.5%、柯文哲的16.5%、認為「3人都能維持」的占11.2%、「都不能維持」的占8.4%、剩下11.1%則「未表示意見」。

該民調由《ETtoday民調雲》規劃問卷設計、並調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查時間從2023年5月23日至5月25日；調查對象及範圍為台閩地區年滿20歲以上民眾；並以「手機簡訊」通知，實施網路問卷調查；有效回收本數為1223份，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.8%。在分析前依，數據先依內政部112年4月底人口統計資料與111年12月底現住人口教育程度，進行性別、年齡、地區、教育程度進行加權，以符合本國人口母體結構。