副總統、民進黨2024總統參選人賴清德昨（28）日語出驚人，稱要讓停機核能機組維持可緊急使用，引起各界討論，國民黨立委賴士葆則肯定「知過能改善莫大焉」，並說蔡政府的能源政策已確定跳票，修改錯誤的政策永遠不嫌晚。

賴士葆今日在臉書表示，2018年時，深澳電廠的附近居民與環保團體天天陳抗，讓蘇貞昌在新北的選情陷入苦戰，而桃園的鄭文燦選情則相對穩定，因此在大選45天前，桃園觀塘案的環評通過後，務實地時任行政院長賴清德就宣布停止興建深澳發電廠，其實就是「藻礁換深澳」，在能源政策和選舉考量之間找到一個解套的平衡點。

賴士葆指出，蔡政府喊出的2025能源政策，燃氣5成、燃煤3成、再生能源2成已確定跳票，但總統蔡英文可以說2024以後的能源政策不是她的事，賴清德身為總統參選人卻無法迴避這個問題，因此只能務實的轉彎，稱會規劃停機的核能機組維持未來能夠緊急使用，讓賴士葆讚「修改錯誤的政策永遠不嫌遲」、「賴清德願意面對非核家園政策的失敗，知過能改善莫大焉」。

此外，賴士葆也提到，學生針對卡管案和林智堅論文案，質疑民進黨對台大有虧欠，雖然賴清德只敢迂迴間接稱，要學習建立更好的方法避免類似情況發生，但仍代表賴清德很清楚，用政治力顢頇霸道的對台大的攻擊是干犯學術自由校園自治，只不過過去他選擇沉默縱容，如今要選總統才唯諾表態，「賴清德其實可以更務實的面對」。