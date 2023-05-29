去年營收和獲利雙創歷史新高的明安（8938），29日召開股東常會，董事長鄭鍚潛向股東表示，今年高球桿頭代工產業將回復過去Q2和Q3的傳統淡旺季軌道，Q4續衝，未來，除了桿頭代工、以及複合材料的3C產品應用，明安正在打第三隻腳，開拓複材在車用輪圈的應用，「不過，需要時間」才能展現成果。

明安29日股東常會通過2023年合併營收214.22億元，每股稅後盈餘16.92元等營業報告，並通過董事會提案，提撥盈餘的4.5％，共1.28億元作為員工酬勞，至於現金股息每股8.94元，則已於5月4日發放。

明安今年前4月營收62.66億元，年減12.96％，今年第一季每股稅後盈餘1.87元，年減48.63％，明安董事長鄭鍚潛答覆股東對於今年高爾夫球桿頭代工產業走下坡的關心時指出，今年將回到過去第二季和第三季傳統淡季的軌道，第四季可望回到旺季。

他說，由於下游客戶去年鋪貨量較多，目前仍處於庫存消化階段，代工產業「今年上半年才會比較辛苦」，但因全球因疫情拉升的打球人口仍多，打球人次也未減少，仍對高球桿頭代工產業有正面助益。

鄭鍚潛指出，明安除了努力既有的高球桿頭代工、以及碳纖維等複合材料有關3C產品的應用之外，從3年前開始，就開始為明安營運的第三隻腳打基礎，它就是車用輪圈，不過，「它需要時間，讓我們再努力3年」。

明安總經理周益男表示，明安的複材車用輪圈未來將鎖定After Market和OEM，After Market的市場，目前已經在送樣給潛在客戶之後，有少量的出貨，至於OEM則正進行相關認證作業中。

周益男指出，目前全球複材車用輪圈的第一品牌澳洲Carbon Revolution，在投入10年之後，才有如今每年2萬顆頂級車用輪圈的地位，明安在複材製程更進步之後，學習曲線相對縮減，明安將可發揮研發和製程優勢，生產這個全球通用的複材車用輪圈。

他說，目前一組4顆的複材車用輪圈，售價大約2.4萬美元，每顆約6千美元，但價格要降至每顆3千美元，才能普及化，特別是講究輕量與航程的電動車，屆時，才會有大量生產的市場規模，並與現行的鋁合金鑄造或鍛造輪圈匹敵。