由青平台舉辦的「永續民主·世界台灣」系列論壇27日開幕，邀請了前文化部長鄭麗君、行政院副院長鄭文燦、總統府林佳龍秘書長等人致詞。當天也參與開幕式的民進黨台北市第七選區立委候選人、現任市議員許淑華也心有所感，表示將繼續擔任「衝浪者」的角色，與更多的年輕世代攜手合作。

許淑華今（29）日在臉書發文介紹，「青平台」從2010年成立到現在，已經走過13年，並且提到，總統府秘書長林佳龍在論壇開幕致詞時指出，現在很多年輕人參與、投入政治工作，像是影集《人選之人—造浪者》裡的「幕僚世代」，懷抱對台灣民主的價值理念，繼續共同前行。

許淑華指出，她自己就是從幕僚出身，從大學開始擔任幕僚工作10年之久，雖然也有不順利、面對掙扎的時刻，但總是有同樣在實踐台灣民主深化的前輩、朋友們，提供年輕人共同討論、對話的機會。許淑華也說，看到這麼多願意關心台灣未來的年輕人，讓她有更多動力和勇氣，去擔任促進溝通與團結的角色。

許淑華提到，她繼續扛起「衝浪者」的角色，與更多的年輕人攜手合作，共同找出更多在面對世界變局時，台灣如何做得更好的方法，「我相信都是我們幕僚世代們不變的初心」。