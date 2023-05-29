●格羅方德（GlobalFoundries）

與許多美國晶片製造商不同，格羅方德仍然偏重在其美國家鄉的部署，在西岸設有設計和研發中心，在東北部設有晶圓代工廠。隨著美中兩國因為全球最重要的晶片產地台灣而導致地緣政治緊張局勢日益加劇之際，格羅方德擁有在美國的主場優勢。此外，格羅方德積極保護自家的智慧產權，並在最近狀告IBM盜用商業機密。

擁有主場優勢和安全的商業機密固然是好事，但投資人也看重其業績表現。格羅方德今年第一季財報數字有好有壞。其第一季營收年減5%，為18.4億美元，但略優於市場預期。最重要的是，調整後每股盈餘為52美分，較去年同期成長10美分，也比市場預期高出3 美分。

看起來不錯，但格羅方德股價在財報發布後走跌。其調整後息稅折舊攤銷前盈餘（EBITDA）6.55億美元落後市場預期，以及管理高層大洗牌，財務長和商業長由新人出任，都令投資人感到擔憂。

Lipacis在報告中表示，格羅方德在美國本土的布局是重要優勢，我們仍然認為該公司是供應鏈國家化趨勢的受益者，因此，我們看好格羅方德將維持較高的估值倍數。

Lipacis給予格羅方德「買進」評級，以及73美元的目標價，意味著看好一年內有逾21%的上檔空間。

格羅方德上周五大漲6.45%，收在60.05美元。

●德州儀器（Texas Instruments）

德儀目前市值約為1600億美元，去年營收略高於200億美元。其股東回報方面的記錄也相當良好，自2004年以來，該公司已連續19年提高股利，同時也將在外流通股數縮減了約47%。此外，這19年來，德儀的自由現金流也以每年11%的速度增長。

然而該公司今年第一季業績喜憂參半。營收43.8億美元年減近 11%，但優於市場預期。每股盈餘1.85美元，較去年同期（2.18美元）下滑，但較市場預期高出7美分。

該公司預估第二季營收介於41.7億～45.3億美元，市場普遍預期為44.6億美元。第二季每股盈餘預估介於1.62～1.88美元，市場預估為1.87美元。

Lipacis對此表示，雖然第一季業績表現較去年同期疲弱，但仍對該公司長期表現抱有信心，並維持「買進」評級和215美元目標價不變，意味著看好未來12個月內股價還有上漲22%的空間。

德儀上周五上漲3.93%，收在176.29美元。