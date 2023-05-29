自從俄羅斯在2022年2月入侵烏克蘭以來，已有數十家全球大型企業撤離或削減在俄羅斯的營運。

俄羅斯央行在上周淡化了外國公司撤離的影響，稱在截至2023年3月的一年中，大約200宗出售交易已完成，其中只有20%涉及金額超過1億美元的大筆金額資產出售。

莫斯科稱對烏克蘭的行動為「特殊軍事行動」；但是烏克蘭和西方盟國稱該行動為無端的侵略和佔領土地。

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