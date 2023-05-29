行政院副院長鄭文燦遭爆曾出席詐團imB主嫌曾國緯公司春酒，還傳出曾請鄭提拔一名三線二星的好友，國民黨質疑鄭跟詐騙集團的關係，呼籲鄭既然否認指控，就應直球對決提告。對此，鄭文燦辦公室29日下午指出，已委任律師明日赴地檢署提告，對象包括凌濤、林家興、林國春、林金結、洪佳君、廖先翔、舒翠玲等人。

鄭文燦辦公室指出，民主政治要根據事實來發言，這才是言論自由的真諦，相關媒體及國民黨對於「曾國緯親自邀請出席活動」、「曾國緯向鄭文燦請託警界人事」等指控，根本從未提出任何事實證據，這是不折不扣的憑空捏造，而警政署及調查局也已發稿澄清，鄭並無涉入上述情事。

鄭文燦辦公室指出，鄭已多次說明與曾國緯不認識、沒有聯絡、沒有line，更無接受警界人事請託，鄭擔任桃園市長8年也與曾沒有往來，鄭對此坦蕩蕩，都可以接受調查與檢證。

「這些缺乏事實的抹黑，已經超過言論自由的範圍，已經是真實的惡意。」鄭文燦辦公室指出，鄭已委請律師整理相關資料，並委任律師明赴地檢署提告，提告對象包括凌濤等7人。而國民黨所稱「鄭文燦不敢告」一事，根本是另外一種栽贓抹黑。去年選舉期間，凌濤及藍委洪孟楷就以不實資訊質疑鄭，鄭也早已提告。

鄭文燦辦公室指出，打詐是政府全力以赴的工作，詐騙集團應該受到嚴厲的制裁。在缺乏事實的情況下，基於政治的立場，任意指控別人與詐騙集團有關，這是濫用言論的詐騙，不足為取。