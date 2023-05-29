基隆市議會29日上午刪除了原本預計舉辦四接公投相關的3千萬元預算。身為公投團體「守護外木山行動小組」一員的基隆市議員陳冠羽會後表示，環保署將於6月2日召開四接環評會議，環團將會持續出席，基隆市長謝國樑也將親自參與這次的環評會議。

基隆市議會29日上午進行基隆市政府追加減預算的審查，原本市府編列3千萬元支應護海公投的舉辦，但4月21日行政院發函認定基隆市政府通過護海公投審查違法，要求停辦。基隆市議會上午刪除了該筆預算。

陳冠羽會後受訪表示，護海公投的預算已經確定刪除。他指出，「守護外木山行動小組」提出公投的主因在於基隆需要一個可以匯集基隆市民意，並且讓大多數人知道台電將在外木山海岸填海造地的重大爭議案。

陳冠羽說，上周四環保署進行的環評會中，雖然在多個公民團體抗議下，當天的環評會宣布延期，但次日環保署火速宣布將於6月2日進行四接環評會。

陳冠羽指出，因為台電提出了四接東移方案，意即原先環評所做的海域生態評估等，都因為超出了原先範圍，應該要重新進行評估。因此環評會執意要續審，根本不符合環評的程序與本質。

至於四接公投預算刪除，陳冠羽表示，若後續有相關的公投連署案提出，不管是不是守護外木山行動小組的提案，他身為民意代表會要求、監督市府把預算編足。即將於6月2日舉行的四接環評會，陳冠羽表示，公民團體也將會出席周五的四接環評會，密切關心環評會的進度。

另外，針對四接公投預算刪除，基隆市政府發言人余治明表示，對於這個結果基隆市府深表遺憾，市府將會與民間環保團體合作，持續捍衛四接外木山周邊海域。至於6月2日的四接環評會議，謝國樑也將以基隆市長身分出席。