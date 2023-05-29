桃園市長張善政、教育局長劉仲成換上實驗衣，化身科學家與學生一起玩科技，示範人體導電。(蔡依珍攝)

指導福豐國中科學實作營的清華大學物理系暨跨領域科學教育中心主任戴明鳳說電影《鋼鐵人2》中出現的搖擺動能棒(右)，就是台灣人設計。(蔡依珍攝)

張善政也提到，今年首度開辦科普大師講座，講師陣容強大。(蔡依珍攝)

桃園市長張善政競選時曾說要邀請Google主管辦冬夏令營，他29日化身「張教授」宣布全市暑假提供1500梯次、超過3萬個育樂活動，更首度辦理科普大師講座，講師都是一時之選，像是國立自然科學博物館館長孫維新、葛萊美獎得主蕭青陽、Google台灣總經理林雅芳等，他相信一定場場秒殺，要讓桃園學子寓教於樂Fun暑假。

張善政說，學期間有教課時數與課綱限制，要融入新的教材與課題並不容易，市府特別在暑假開辦科技、科普、生命品德、藝文等4大領域課程，超過1500個梯次、3萬個名額，遍及全市13個行政區，兼具理性與感性的夏令營，讓桃園學子在課業外，學習到更多不同領域知識，另也有逾3000個名額讓弱勢生免費學。

張善政也提到，今年首度開辦科普大師講座，講師陣容強大，像是曾任台大物理系教授、國立自然科學博物館館長的天文學家孫維新，講述科普知識相當生動有趣，「連我自己都覺得像在聽故事，非常引人入勝！」還有葛萊美「最佳唱片包裝設計」得獎人蕭青陽設計師、台灣Google總經理林雅芳等，相信一定讓今年的暑期課程精彩可期，場場秒殺。

張善政也和教育局長劉仲成穿上實驗衣，化身科學家張教授和劉教授，與義興國小學子互動，體驗AI人工智慧、利用ChatGPT創作繪本等，體驗新奇又有趣的科學小實驗。

指導福豐國中科學實作營的清華大學物理系暨跨領域科學教育中心主任戴明鳳說，不需要複雜的科學原理和公式，希望將科學現象，透過簡單的裝置，讓學生了解科學的奧祕，像是電影《鋼鐵人2》中出現的搖擺動能棒，就是台灣人設計，也蘊含國防科技電池棒原理，要讓科學不只是好玩，更要能應用於生活中。

劉仲成表示，過去幾年受到疫情影響，夏令活動不是取消就是轉為線上型態，今年夏天重啟暑期實體活動，從山上到海邊的各級學校皆以所長投入，歡迎全市的學子一同參加，鼓勵學生暑期學習不斷電，活動資詢及報名網站可至「2023桃園Fun暑假」網頁查詢（網址：https://summer.tyc.edu.tw/act1.php）。