為組成無人機國家隊，政府去年向民間廠商拋出訂單，國安會祕書長顧立雄今天表示，今年就會有結果出來，目前無人機的建置，在大型或高空偵察部分仍由中科院來做，地面部隊所需野戰和監偵型無人機則釋出交由民間，讓民間能量可以建構出來，我們的國防自主能量由民間共同參與，這也是蠻好的開始。

俄烏戰爭讓各國開始重視無人機在戰時的功能，政府去年9月，向民間廠商拋出3000架無人機訂單需求，盼藉此加速無人機製造，同時也壯大廠商研發能量，帶動無人機產業起飛。

顧立雄今天接受《新聞不芹菜》節目專訪，被問到「無人機國家隊」的建置進度時表示，過去以來我們大部分無人機都是由中科院來做，中科院在做一些比較大型的，或者是一些高空偵察的無人機，當然有它的經驗，所以這些部分仍由中科院來做。

但是他說，我們還有一些地面部隊所需野戰型和監偵型無人機，我們就是幫它釋放出來，讓民間的能量可以建構出來，所以一些比較小型的、監偵型、野戰型的無人機，就由國防部跟經濟部一起配合選商，這樣建立國防自主能量有民間一起參與，這是好的一個做法，也是蠻好的開始。

外傳向民間採購無人機，原本並不在戰力重建方案之內，而是國安會提出的新增需求？顧立雄否認這個說法，他說，這是經過總統核定的，相關所需要數量和規格等，都是由國防部開出、經參謀本部評估之後提出來的。

他強調，以前這些全都是交給中科院，但事實上，民間在這個部分有很大的能量，所以這方面做一個嘗試，但建軍的專業還是尊重參謀本部，他們在「打的需求」上面，如何跟防衛構想連接在一起，這些都是由參謀本部提出來的需求。

至於進度方面，顧立雄表示，會先選出一定的家數，針對民間企業是否有足夠的能量符合其需求，國防部也都有參與評估，之後再跟民間簽約，做出原型機，經過測評，測評過後才能真正量產，預計今年就會有結果。

他說，最近烏克蘭的戰役可以看到，無人機在監偵上有相當大的功能，在相關產業方面想我們潛力是不弱的，因此有民間共同參與是蠻好的一件事情。