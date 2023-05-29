南投縣議員王秋淑要求縣府教育處強化校園安全防護網，讓學生在校園能免於恐懼，安心、安全在學校受教育。（楊靜茹攝）

南投縣議會定期會縣政總質詢29日由民進黨團進行聯合質詢，南投縣議員王秋淑關心校園安全議題。王秋淑質詢，去年底年約10歲女童向行經的老師打招呼，卻慘遭對方熊抱、襲胸，該狼師遭解聘，也被依故意對兒童意圖性騷擾罪判處拘役30日，對女童的傷害難抹滅，縣府教育處如何強化校園安全？

王秋淑指出，受害家長想讓孩子有快樂童年，沒想到孩子卻在校園遇到狼師，案發後迄今，該小女孩時常寫功課寫到一半突然尖叫，天天都要到醫院心理諮商，伸狼爪狼師卻只輕判拘役30日，折合新台幣才3萬元，即使狼師遭解聘，有辦法保證狼師不會在其他地方危害其他人？

教育處長王淑玲說，依據《教師法》該狼師已遭解聘，解聘後期資料會上全國不適任教師網，這個老師沒有辦法到其他學校教書。

王秋淑要求縣府教育處要嚴加篩選師資，另外在校園公共區域的監視器非常不足且設備老舊，建議加裝設監視器等設備，強化校園安全防護網，讓學生在校園能免於恐懼，安心、安全在學校受教育。