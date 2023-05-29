大陸生態環境部生態環境監測司副司長蔣火華29日在例行發布會上表示，今年春季以來發生的幾次較大的沙塵過程，影響大陸北方地區的沙塵源主要是蒙古國南部戈壁荒漠區以及我國西北沙源地。今年1至4月，大陸共計27個省（區、市）267個城市累計出現了4892天的沙塵天，為近五年同期最多。

澎湃新聞報導，蔣火華稱，從北京情況來看，3月的兩次強沙塵均起源於蒙古國南部。其中3月19至23日的強沙塵暴天氣過程，北京PM10小時峰值濃度為1667微克／立方公尺。專家分析估算，蒙古國對北京沙塵濃度的貢獻可以達到七成，對東北地區和大陸中東部其他地區的沙塵濃度貢獻超過五成。

蔣火華指出，每年冬、春季沙塵天氣高發季節，大陸生態環境部都與氣象等部門密切協作，共同對沙塵天氣起源、傳輸路徑、影響範圍和強度變化等開展動態跟蹤和分析研判。

報導稱，今年1至4月，大陸共發生12次沙塵天氣過程，其中，6次集中在4月份，沙塵天氣強度大、範圍廣、持續時間長，總體偏重。1至4月，大陸共計27個省（區、市）267個城市累計出現了4892天的沙塵天，為近五年同期最多，由沙塵天氣導致的平均超標天數比例為7.1％。

蔣火華說，根據氣象部門定義，沙塵天氣是指沙粒、塵土懸浮空中，使空氣渾濁、能見度降低的天氣現象。氣象部門建立了較為完善的沙塵天氣監測預報系統，環境部側重於開展沙塵天氣對空氣品質影響的監測分析，目前已初步形成對沙塵天氣影響空氣品質的天地一體化監測預報能力。

蔣火華稱，在地面監測方面，在大陸1734個國家空氣品質自動監測站點即時監測顆粒物（PM2.5和PM10）的基礎上，西北近沙塵源區的內蒙古等六省區現有的1225個區縣和鄉鎮監測站點均已按要求與大陸國家聯網，初步實現對西北近沙塵源區的縣級城市全覆蓋，這是對空氣品質即時監測的「地面哨兵」。

至於在衛星遙感監測方面，大陸環境部已建立了沙塵天氣衛星遙感監測業務體系，具備了極軌衛星和靜止衛星等多源遙感資料相結合的全天時衛星遙感監測技術能力。這是「追蹤」沙塵天氣的「天眼」。