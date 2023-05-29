鶯歌陶瓷博物館與鶯歌高職合作的「陶壁不逃避－鶯歌高職陶工科師徒制教學成果展」，即日起至6月25日於陶博館B1陶藝長廊開展，由15位陶師與3位茶師傾囊相授97位學生，共同發表28組件作品，展現陶師純熟精湛的創作。

陶博館館長張啟文表示，鶯歌高職是全國唯一設有陶瓷工程科的學校。陶博館與鶯歌高職共同以鶯歌陶瓷產地的優勢，長期攜手合作培育青年學子習陶與廣化陶藝文化展現的經驗。

鶯歌高職透過師徒制傳統，將學生傳習陶藝家的創作帶到博物館，經由師生們與館方共同策劃與佈展，學子們累積創作展示技術，在博物館專業平台上向大眾展現自身創作。此種模式帶動青年留下求學階段珍貴回憶並鼓勵持續往陶藝領域深耕。今年參展「陶壁」主題的展件，以釉藥、模製、彩繪、手捏或雕刻等技法，將師傅們的獨特技藝展現得淋漓盡致，歡迎大家把握展期前來參觀。

鶯歌高職校長顏龍源說，在地陶藝職人承襲鶯歌地區綿延發展的製作工藝，多年來在傳統創新、技術提升均有見長，豐碩鶯歌陶瓷文化。鶯歌高職特別藉助職人的深厚技藝，創立師徒制度至今已26年，融合匠師技藝與學生個性的特色，工藝創作多元且特色鮮明。不少學生們反應在學校苦樂參半努力做陶的日子，成為離校後印象最深刻的時光，校方更期盼學子們畢業後能繼續發揮，為陶藝所學盡己之力，為台灣陶藝注入新血。

張美雲師傅專精獨特又絢麗的法華彩，其學生林裕翔、林子晏、李家瑀、林沛芹、吳旻臻《花絮》，運用土板成形布料般捲曲的自然樣貌，細緻彩繪桐花紋飾，展現別出心裁的新意，視覺華麗無比。

王小龍、吳祥濬、吳曉彤、李翊祺、周秀婕《起工》承襲擅長手拉坯技藝的陳元杉師傅，捏塑出一雙具溫度的雙手，搭配拉坯成形的67個釉色雅樸的圓盤，期許自己不忘做陶初衷。

以彩繪見長的曾祥軒師傅，指導學生尤昭榮、王建元、李盈臻、李佑霆、林冠甫的《動物大集合》，以青花在瓷磚上手繪，細膩刻畫梅花鹿等保育類動物，傳遞優雅靜謐感。其他展訊可上陶博館官方網站（https://www.ceramics.ntpc.gov.tw）及粉絲專頁（https://www.facebook.com/YCMuseum）查詢。