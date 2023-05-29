台中市議會民政委員會考察團29日參訪榮獲全國社區評鑑卓越獎的銅鑼鄉竹森社區，副縣長鄧桂菊歡迎民政委員會體驗苗栗縣客庄風情，並互相學習、交流社區營造經驗。

竹森社區是銅鑼鄉西北側的重要聚落，為銅鑼鄉通往苗栗、西湖、通霄的必經之地，社區西部丘陵地是石虎出沒的熱點，社區發展協會成立「石虎資料館」推展環境教育，社區生產的石虎撲滿、石虎圖像的茶具、馬克杯，深受民眾青睞，產業除稻米、紫米，還有薑黃、杭菊等農特產品。

在社區發展協會努力營造下，竹森社區2016年獲得全國評鑑優等獎、2017年榮獲第5屆國家環境教育獎「社區組」優等獎、2022年全國社區評鑑卓越獎。

今天上午，台中市議會民政委員會由召集人市議員張瀞分領隊，6位議員、市政府民政、社會、勞工、法制等局長及原民會、客委會主委、工作人員等20人，至竹森社區參觀訪視，受到副縣長鄧桂菊、縣議員黃芳椿、銅鑼鄉長謝昌年、代表會主席林九炲、副主席賴碧雲、社區理事長鍾兆良及理、監事、鄉親等人的熱烈歡迎。

副縣長鄧桂菊感謝台中市議會民政委員會考察行程第1站即參訪竹森社區，她指出，竹森社區的經營成果非常亮麗，獲得很多獎項，不但去年榮獲全國社區評鑑卓越獎，而且曾獲得衛福部第2屆社區金點獎團體獎─金點之星獎，理事長鍾兆良更榮獲衛福部第1屆社區金點獎個人獎─金點英雄獎，歡迎彼此學習、交流社區營造經驗，並推荐苗栗縣各鄉鎮的特色景點、產物，歡迎體驗客庄風情文化。

考察團與社區並互相致贈紀念品，隨後，由竹森社區理事長鍾兆良簡報說明該社區的人口、面積及產業發展情形，並將持續努力朝向發展為有機無毒養生村、托老扶幼幸福村、自然保育生態村、觀光休閒慢活村、產業發展金牌村的願景邁進。接著，理事長鍾兆良導覽參觀社區種植的客家文化植物園、社區銀髮健身俱樂部設施等。

台中市議員張瀞分表示，台中、苗栗2地相連接，希望能夠多交流、觀摩，互相學習，竹森社區的組織健全，社區營造的很好，此次參訪受益良多，在社區營造方面有很多地方值得借鏡、學習