普龍宮乩事江蕙燕表示，名字12年前她到嘉義縣番路鄉觸口村的龍隱寺向濟公禪師請示，賜名為「普龍宮」，強調最近許多民眾朝聖，大家都會心一笑，不會覺得被冒犯。(吳建輝攝)

彰化縣社頭鄉「普龍宮」最近因為名字台語諧音與「噗嚨共」雷同而爆紅，普龍宮乩事江蕙燕表示，名字12年前她到嘉義縣番路鄉觸口村的龍隱寺向濟公禪師請示，賜名為「普龍宮」，強調最近許多民眾朝聖，大家都會心一笑，不會覺得被冒犯，

事實上普龍宮過去隱身在美髮店裡，因江蕙燕與濟公師父有緣，時常現身在其身邊，後來經其他廟宇指示，表示「上天選擇妳為眾生服務」，才開始投入修行，當神明的代言人，經過10年信眾漸多，去年10月才移到「普龍宮」現址。

普龍宮乩事江蕙燕表示，普龍宮的名字是道濟禪師12年前就取了，當時師傅講出來以後我們也覺得很有趣，確實引討論，很多信徒都認為為什麼要取得跟「噗嚨共」一樣，但師父認為有他的寓意，因此也尊重師傅，如今變成我們的特色。

被問到常常有人這樣講會不會介意，江蕙燕笑著說，不會啦，這是師傅的聖言，我們都接受，而且也比較好記，濟公師父普渡眾生，給人的印象也是瘋瘋顛顛，沒有什麼不好，也不會忌諱。

江蕙燕笑著說，我們都很正常，所有信徒與執事人員的工作、職業都很棒，固定周六有辦事為信眾指點迷津，還有上帝爺宮做消災，未來希望能成立功德會幫助更多社會大眾，這是我們未來的目標。