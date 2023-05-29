台北市人口回升至250萬人，第三位副市長人選備受矚目。台北市長蔣萬安表示，背景、專業和性別是首要考量。（翻攝自台北市議會YouTube）

台北市人口回升至250萬人，第三位副市長人選備受矚目，議員王欣儀、秦慧珠、前議員王浩和前文化局長李永萍都被視為熱門人選。蔣萬安29日赴議會進行市政總質詢，他表示，第三位副市長可能的負責方向為產業、財經，背景、專業和性別是首要考量，用人唯才、適才適所，的確有人推薦很多人包含王欣儀、秦慧珠、王浩和李永萍等。

民眾黨議員陳宥丞指出，市民最有感的政策是「五缺」，包含目標500床長照床，但年底只能確認322床；YouBike周轉率不斷提升，缺車問題隨前30分鐘免費政策上路後會更加嚴重；7000戶社宅潛力社宅不清楚在哪；營養午餐缺補助，北市府卻對此錙銖必較；且市民也缺乏安全感，包含工安、社安和道安，尤其道安1-3月28起A1案件，行人事故案件更創13年新高。

陳宥丞問及，北市人口回升至250萬人，最缺的還是第三副手，副市長李四川、林奕華分別負責工程、交通、警政和教文社福。第三位副市長負責方向為何？是否可能黨外徵才？目前考慮人選是否包含外界討論的熱門人選，如王欣儀、秦慧珠、王浩和長李永萍？是否可以安排女士優先，不要無限跳票？

蔣萬安回覆，第三位副市長可能的方向是產業、財經，朝女性優先的方向努力，但仍要用人唯才、適才適所，黨外徵才也會納入整體評估考量，還是要優秀、有能力且符合分工。

蔣萬安說，目前有考慮至少5人，產業、財經和經濟等方面都有，當然也有國民黨籍，各界推薦好的人才也會思考，的確有人推薦很多人包含王欣儀、秦慧珠、王浩和李永萍等，但國民黨內部並沒有推薦，考量各方面因素但不侷限政治，背景、專業和性別是首要考量。