後壁區長陳玉惠（左二）今天到府祝賀。（張毓翎攝）

10年前，自公務部門退休的石憲諭，捨棄了退休後多采多姿的生活，照顧行動不便的母親多年，毫無怨言，儼然是母親的左右手，日夜侍親照顧、按時給藥及定期陪伴就醫，上下廁所、走動均隨侍在側，並陪同母親看電視、喝茶、聊天，台南市政府今年頒給他孝行獎，肯定他的孝行美德。

家住台南市後壁區的石憲諭，曾擔任台南市政府工務局祕書室主任，他說，當時從住處至上班地點的通勤時間，光是一趟要花上2、3個小時，身為家中長子，為了有更多時間照顧年邁母親，55歲就選擇提早退休。

石憲諭回憶，小時候家境並不富裕，父母親要養9名子女，過程中的辛勞不是三言兩語就能形容的，他6個姐姐、2個弟弟幾乎都在外地工作，父親多年前病逝後，便一肩扛起照顧母親的責任。

石憲諭退休後和妻子一同照顧母親，不論就醫等都隨侍在側，親友讚譽有加，很放心，現年66歲的他，除了照顧母親，也種稻，過著清閒的農村生活；每逢假期住在外地的姐、弟、妹及其子女經常返鄉，每每兒孫聚首，人數近百人，十分熱鬧，讓母親享受含飴弄孫之樂。

石憲諭的母親石王娥今年剛滿百歲，對於兒子退休後多年的照顧，非常感動。後壁區長陳玉惠與土溝里長林木己29日到府祝賀，對於石憲諭多年來無微不至地照顧年邁母親的孝行，相當敬佩與肯定。