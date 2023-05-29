國人喜歡到日本旅行，一名男網友表示，在日本JR名古屋車站內的旅遊資訊櫃台，看到銀色筆架上被寫滿「幹」、「白目」，他一口咬定是台灣人寫的，將其PO上網，引發逾3千名網友砲轟，「這就是台灣人低素質的鐵證，丟臉丟到日本」。

原PO前天（27日）於臉書社團《路上觀察學院》上傳一張照片指出，在日本JR的名古屋車站內，發現一處放旅遊地圖、時刻表等的櫃台，櫃上的銀色筆架被寫滿「幹」、「白目」等粗俗字眼，讓他傻眼直呼「一定是台灣人寫的。」

圖文隨即引發逾3千名網友怒罵，「這就是台灣人的記號啊」、「丟臉哪」、「正常發揮」、「牛牽到北京還是牛啦」、「有夠沒水準」、「丟臉丟到日本」、「不管在不在國外，是不是寫髒話，在物品上亂圖就是沒水準」、「出國玩，留一點給人探聽好嗎？」、「這就是低素質鐵證」。

也有不少人緩頰，指「幹」字在日本有樹幹、棟樑的意思或是姓氏，「日本人的幹是樹幹、棟樑的意思」、「不一定吧！日本人的漢子也是這樣寫的」、「這個字日本有，也有姓氏是這個字。」但多數網友認為不少台灣人把「幹」當口頭禪掛在嘴邊，就是台灣人寫的，「就台灣人寫的，一堆人在硬掰」。