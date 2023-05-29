中鋼公布4月自結合併盈餘，中鋼自行結算112年4月份之合併營業收入323.79億元，月減4.33%、年減28.69%；合併營業利益7.87億元，月減15.98%；自行結算合併稅前淨利9.42億元，月減0.56%、年減83.35%。中鋼個體(非合併)碳鋼銷售量，4月碳鋼銷售量為68萬5588公噸；前4月累計碳鋼銷售量為259萬3110公噸。

中鋼前4月營收1237.25億元，年減22.97%；營業利益7.61億元，年減95.78%；稅前淨利8.67億元，年減95.69%。

中鋼表示，單月財報主係鋼鐵業雖單位售價及毛利上漲，惟銷售數量減少等綜合影響，致營業收入及營業利益減少；另轉投資收益、外幣兌換損益有利等，致業外收入增加。

中鋼說明，近期亞洲鋼市遭遇大陸非理性低價鋼材亂流，加上美歐銀行業危機與地緣政治紛擾衝擊信心，導致下游產業購料心態保守，整體用鋼需求遞延。惟冀望煤鐵原料止跌回穩，大陸流通行情有望築底成功，先前鋼價超跌的情勢轉變，搭配各國力拚經濟提振內需，續推大型基礎建設下，將有助市場信心回溫，下半年鋼市景氣有望優於上半年。