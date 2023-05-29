聯發科副董事長兼執行長蔡力行表示，NVIDIA在人工智慧和運算領域是享有盛名的開拓者和領導者。本次合作願景是為全球汽車產業設計新一代智慧聯網汽車，提供一站式的服務。透過與NVIDIA的深度合作，雙方將共同為未來運算密集型的軟體定義汽車提供真正具有獨特性的平台。NVIDIA在人工智慧和運算領域是享有盛名的開拓者和領導者。本次合作願景是為全球汽車產業設計新一代智慧聯網汽車，提供一站式的服務。透過與NVIDIA的深度合作，未來將共同為未來運算密集型的軟體定義汽車提供真正具有獨特性的平台。

NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳表示，人工智慧與加速運算正推動整個汽車產業的變革。聯發科技領先業界的系統單晶片與NVIDIA GPU及AI軟體技術的強強組合，將為從豪華到主流的所有汽車分眾市場帶來全新的使用者體驗，進一步提升汽車的安全性，並提供嶄新的連網服務。

透過本次合作，聯發科將開發整合NVIDIA GPU小晶片(chiplet)的汽車系統單晶片，搭載NVIDIA AI和繪圖運算IP。該小晶片支援互連技術，可實現小晶片間流暢且高速的互連互通。

NVIDIA的DRIVE OS、DRIVE IX、CUDA和TensorRT軟體將可在聯發科技的智慧座艙解決方案上來運作，藉以開創最新的繪圖運算、人工智慧、安全和安保等全方位的AI智慧座艙功能。

Gartner指出，2023年車載資訊娛樂和數位儀表板系統單晶片市場規模將達到120億美元。聯發科技與NVIDIA合作，將帶來滿足汽車產業需求，並提供超越期待的解決方案，同時為雙方帶來巨大市場商機。