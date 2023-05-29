中央氣象局表示今年第2號颱風瑪娃日前在關島附近生成，預估台灣北部、東半部及恆春半島為降雨熱區；因此位於宜蘭縣的太平山國家森林遊樂區考量位處偏遠山區及遊客安全，於5月30日下午4時起預警性休園，初步預計休園至6月2日，實際恢復開園日期，將視颱風警報解除後，做滾動式調整。

太平山國家森林遊樂區的聯外道路台7線、台7甲線、宜51線等，去年受尼莎颱風影響，曾造成台7線發生嚴重坍塌，交通中斷，雖已搶通，但逢豪大雨仍有再度中斷之虞，因此考量太平山園區遊客安全，故於明日下午4時起預警性休園。

其園區內8條自然步道-鳩之澤自然步道、見晴懷古步道、檜木原始林步道、鐵杉林自然步道、茂興懷舊步道、翠峰湖環山步道、望洋山步道、台灣山毛櫸步道同步封閉，園區遊客須於明下午4時前離園，當日不提供住宿，而蹦蹦車末班車調整為中午12時30分，返程為下午2時。

參考氣象局預估影響天數後，初步預計休園至6月2日，實際恢復開園日期將視颱風警報解除後，園方進行災害勘查及環境整備，做滾動式調整，林務局羅東林管處請民眾隨時關注太平山官網https://tps.forest.gov.tw/TPSWeb/wSite/mp ，也提醒民眾颱風期間減少戶外活動，勿前往山區步道，以維安全。