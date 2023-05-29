副總統賴清德昨透露，相關單位正在規畫如何將已停機的核能機組，維持在未來可緊急使用的情況，被解讀是民進黨反核態度放軟。對此，行政院發言人林子倫29日也澄清，行政院長陳建仁已多次宣示，「非核家園」的願景是台灣共識，政府對此目標之立場從未改變。

林子倫指出，蔡英文總統2016年上任後，即宣示以「減煤、增氣、展綠、非核」等推動台灣能源轉型措施，包含積極發展再生能源、以增加燃氣機組減少燃煤機組使用等，再生能源發電量亦已於去年首度超越核能電廠，相關能源轉型成效正逐步實踐中，經濟部及台電對於各核能電廠除役期程亦照原定計畫進行中，並無延役考量。

林子倫表示，就外界所提問，面對如封鎖或嚴重天災等極端外部風險情況下的緊急狀態需求，政府也會周全思考各項既有能源生產方式，如再生能源、燃煤、燃氣及核能等，由相關單位就安全及技術層面進行專業評估，以確保台灣在非常態時期擁有妥善因應緊急情況之能力，以及能源供給的穩定與安全。