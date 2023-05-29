經濟部水利署計畫在台南市將軍區青鯤鯓興建全台最大的海水淡化廠，每日出水量高達20萬噸，目前已獲中央核定，預計明年完成發包。但因地方民眾擔心海淡廠排放的高鹽度鹵水，一旦排入海中恐將影響海洋生態及漁民的生計，市長黃偉哲今天答詢說，如果鹵水排入海中會影響漁民，他會與地方民意站在一起，一定會積極傳達地方的聲音。

市議員蔡秋蘭今天市政總質詢時，針對將軍區青鯤鯓興建海水淡化廠一事提出質詢。她先問海淡廠已經確定要設在將軍區？如果確定，這是攸關於整個大北門區的事，但卻傳出未來海淡廠產出的鹵水將排入海中，地方憂心會影響海洋生態及漁民生計，這絕對無法跟地方交待。

市府水利局長韓榮華答詢表示，水利署在將軍區青鯤鯓規畫大約17公頃的海淡廠，目前行政院已核定相關計畫，並依規畫進行後續作業。其中，有關鹵水的排放，市府也已向中央反映。

黃偉哲也強調，確實有興建淡廠這回事，雖然是中央的工程，但不能造成地方額外的負擔，市府會請中央做好完整評估及管控，不能影響當地漁民生計，一定會積極傳達地方聲音。去年市府也曾主動向中央反映評估將鹵水減量、鹵水再利用、氫能或海水元素高質化應用等技術，納入計畫項目招標，解決鹵水排放對環境的影響；市府的原則很清楚，就是中央如果無法達到地方的要求，他會和地方民意站在一起。

水利局還說，依經濟部水利署可行性規畫，台南海淡廠選址介於青山港與將軍漁港間，經分析該處海岸地形的長期變遷影響已趨於穩定，同時考量取水潮水位、海域水質、海床地質等，再加上公有地較易取得，又鄰近南26線，交通便利等，因此中央經工程經濟面、供水效益面、環境保育面、計畫推動面、產業發展面等5大面向綜合評估，將該處定為推動計畫的優選廠址。

另外，海水淡化廠的環評也於2022年7月通過，且第一期計畫也已報經行政院今年4月核定通過，預計2028年底前第一階段產水。