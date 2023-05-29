烏克蘭表示，俄羅斯今天凌晨出動無人機和巡弋飛彈，對烏克蘭首都基輔市發動新一波空襲。烏克蘭說，烏軍擊落40多個目標，又一次抵擋了俄國狂轟濫炸。

路透社報導，烏克蘭官員表示，這是俄羅斯5月第15次空襲基輔市，也是連續第2天夜襲，基輔市沒有重大損失或人員傷亡。

年初以來，基輔市基本上免於俄軍攻擊，但這個月，基輔市居民幾乎每晚都得面對空襲警報和爆炸。

27日深夜至昨天清晨，俄羅斯對基輔市發動戰爭開打以來最大規模的無人機轟炸，而昨天深夜到今天清晨，基輔市居民再次面臨來自天空的威脅。

基輔市市長克里契科（Vitali Klitschko）在Telegram上表示：「這是首都又一個難過的夜晚。」

但他表示，並沒有接獲重大傷亡或損失通報。

基輔市軍政府指出，俄羅斯今天是動用見證者（Shahed）攻擊型無人機以及巡弋飛彈發動空襲。

俄羅斯軍方目前尚未發表聲明，路透社也無法獨立證實攻擊的規模。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1120529