為維護海洋生態及順應國際趨勢，屏東縣政府今年持續推動廢棄漁網回收與再利用作業，廢棄漁網以每公斤15元獎勵金回收，期間自即日起至11月30日或兌完為止，漁民可將廢棄漁網於每月第二、三周的星期四，攜至東港鹽埔漁港、枋寮漁港、水利村漁港及塭豐漁港等暫置區進行回收，其它未有暫置區漁港，可向當地漁會登記。

屏東縣政府今年獎勵金提高至37萬5000元，預計回收至少25公噸廢漁網，對象限設籍屏東縣漁民。為提升廢漁網再利用率目標，回收前須先拆除廢網上浮子、沉子、浮球及垃圾等雜物，經清潔乾淨、打包或繩索綑綁等前處理作業後才可兌換，若未拆除相關配件、雜物或不可回收材質，則不予回收。

海洋廢棄物是一直以來存在的海洋問題，棄置漁網不僅會導致破壞棲地功能、危害海中生物，包括纏繞鯨豚、海龜等，甚至影響船舶航行安全。

在海洋保育署支持下，屏東縣政府這兩年來共收購16公噸廢漁網，其中經前處理可再利用的廢漁網高達9成以上，規劃將回收的廢棄漁網轉向再利用機會，這些政策的推動，從源頭管控，末端清除廢棄漁網具，回收可再利用資源，落實資源循環再生，並減少環境問題。