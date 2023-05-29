地政局表示，按一般建物產權登記的程序，新完成建案要辦理建物第一次測量（俗稱建物保存登記），須待取得使用執照後，才得以向地政事務所提出申請，但都市更新的建案，若地政事務所測繪的建物面積，與都更權利變換計畫核定的分配面積不符時，實施者往往需耗費數月，重新釐正權利變換計畫內容，再接續辦理建物產權登記，因都市更新權利變換原本就費時費力，往返補正將拖延都市更新期程，也嚴重影響民眾權益。

地政局說，為了促進城市再生轉型，配合政府大力推動都市更新的政策，考量近年高雄市都市更新案件漸增，高市地政局將於112年6月起，實施「都市更新權利變換建物第一次測量預先審查」制度。

該局表示，這項措施除了整合府內工務局及都市發展局意見之外，也參考台北市及新北市作法，讓都市更新案在建物屋頂版勘驗完成後，取得使用執照前，即可申請建物測量預先審查，俾利實施者知悉區分所有建物測量面積，提早釐正權利變換計畫內容，預計可節省至少6個月以上的作業流程。