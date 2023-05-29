他舉例，陽明配息20元，除息後股價大概剩40多元，淨值在70幾元，且陽明造船等投資較少。長榮與陽明現在滿手現金，美元存款利息可觀也可挹注獲利。

顏益財指出，全球運價再跌機會不大。這波運價急跌，在美西線運價跌破2,000美元後，小型船都已撤出市場，未來一些沒有裝脫硫器的老舊船舶，不具競爭力也將陸續淘汰拆解，IMO環保法規要求日趨嚴格，也會促使拆船速度加快。

船公司只要持盈保泰應可安然度過景氣寒冬，隨環保法規上路，沒有裝設脫硫氣的老舊船舶將逐步淘汰、拆解，消化部分運力，但明年大量新船下水，船公司挑戰更大，他預計2025年、2026年營運將逐步回升。

顏益財直言，運價難以恢復到疫情高峰，目前在低檔徘徊，價格下跌機會也不大，從5月美國線合約價拉到每40呎櫃1,500美元以上可看出，航商有共識要穩價。6月有多家船公司喊漲基本運價GRI，漲不漲得成，本周見分曉。