5月31日是世界無菸日，董氏基金會今邀集各界響應，還給地球無菸環境。（王家瑜攝）★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。

衛福部前部長陳時中去年宣示戒菸，事隔一年再度現身分享心得，成功戒菸的他看起來神采奕奕。他坦言，這一年來無時無刻都想抽菸，但他都跟自己說「明天再抽吧！」用這個信念度過300多天，連太太都向外人誇讚「我先生很了不起」，不是因為選台北市長，而是成功戒菸。

董氏基金會去年力邀陳時中報名「2022戒菸就贏比賽」，身為52年老菸槍，他的戒菸成果備受外界關注，基金會更不時接到民眾詢問「阿中部長真的有戒菸成功嗎？」陳時中今天出席活動透露，當時自己對於戒菸一點信心都沒有，但還是試試看，這一年來無時無刻都想抽菸，當每個場景同樣發生時，都會很想抽上一根菸。

陳時中說，自己之所以維持1年都沒有抽菸，是從「一千零一夜」故事得到的概念，每次想要抽菸時就跟自己說「明天再抽吧！」因為越強壓它反彈越大，所以要給壓力一個出口，以前自己大概每幾十分鐘就會想要抽，現在大概一天只有兩三次念頭。

陳時中也向癮君子喊話，戒菸永遠不嫌晚，不要以為沒得癌症就沒事，更大的傷害是慢性肺阻塞，只要晚一天戒，肺阻塞的可能性就增加一分，這是必然的結果，不是機率問題，等到年紀大了，需要走一點樓梯的時候，才發現肺已經阻塞了。

5月31日是世界無菸日，今年世界無菸日主題是「種糧食 不要種菸草」。董氏基金會執行長姚思遠表示，過去在菸品問題上關心的是個人健康，但近年世界衛生組織（WHO）發現不單純是健康問題，因為土地被用來種菸草而無法種糧食，對很多人而言是生存問題。

WHO資料顯示，全球每年種植菸草須使用350萬公頃土地，至少20萬公頃森林被砍罰、6億棵樹木因此消失，並且耗費220億噸的水、產生8400萬噸的二氧化碳。姚思遠說，不只是一時半刻的影響，沒辦法種植糧食，而是留下長久的土地破壞，欠缺糧食而無法生存的貧窮國家人民 因此落入危機。

董氏基金會董事長張博雅說，既然陳時中52年菸齡都可以戒掉，只要有決心，菸的危害就不會上癮。陳時中也說，如果因為戒菸而心神不寧，建議找專業醫療人員，尋求戒菸門診，心理諮商師也是非常好的選擇，呼籲癮君子一定要戒掉菸癮。

★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。