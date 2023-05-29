縣議員徐瑜新認為，合法公辦的生命園區仍是鄉親迫切需要的。（羅浚濱攝）

縣議員劉建民指尖石鄉公墓滿葬現象，要儘速辦理舊墓更新，避免濫葬。（羅浚濱攝）

縣府興建新竹縣生命紀念園區遭民眾反對，縣議員劉建民、徐瑜新提出尖石鄉、關西鎮出現滿葬，納骨塔不足問題，徐並指「合法公辦的生命園區仍是鄉親迫切需要的！」縣長楊文科明確答覆，新竹縣生命紀念園區未來是採公辦自營，對反對民眾也會盡力溝通，期盼能獲得支持。

劉建民提出尖石鄉公墓滿葬現象，甚至出現民眾墓葬在路邊和河床邊，舊墓更新需要經費、水保及工程計畫，需要鄉公所、縣府及中央協助，若無法盡快解決，未來可能出現濫葬現象。

民政處長賴江海表示，尖石和五峰公墓滿葬情形，中央舊墓更新計畫到2025年已經額滿，若其他原民鄉鎮無力執行，若有經費會盡速告知尖石鄉，也請公所提出興辦事業計畫，會與相關單位盡力解決經費問題，協助改善尖石鄉滿葬的狀況。

徐瑜新表示，關西和尖石都面臨滿葬、塔位不足狀況，關西第一公墓也僅剩下11個塔位，並優先供低收入戶申請，顯見合法公辦的生命園區仍是鄉親迫切需要，希望縣長楊文科莫忘世上苦人多，務實解決鄉親的需求。

楊文科引用《論語． 學而》篇的「慎終追遠，民德歸厚」的理念，期望能透過平價、慎重的方式，讓縣民辦理親人喪事，而縣民使用外縣市的廳堂，費用是兩倍，塔位費用則貴了3到8倍，縣府過去就有縣立生命園區的構想，他上任後就提出檢討，並將生命園區納入「五支箭」之一，目前生命園區計畫只做到興辦事業計畫的核定，後續還有環評、水土保持計畫等。

楊文科也指出，新竹縣生命園區會採取公辦公營的方式經營，民政處已有殯葬管理所的編制計畫，未來所有殯葬業者都要進駐到園區，在裡面專門辦理喪事，告別式結束後，家屬也能送葬600公尺到火葬場，最後可以直接在納骨塔安置，利用一條龍方式，讓民眾沒有後顧之憂。

楊文科並說，因各鄉鎮市都有都市計畫，部分公墓也有遷建需求，如何安置先人的骨骸，也必須納入整體考量，目前推動生命園區遭遇到一些困難，他認為成就一件事情，必須要充分了解縣民的需要和反對的原因，會盡力持續溝通。