桃園一名女子發現林姓丈夫竟與梁姓女同事有染，2人發生性行為之外，梁女還為此懷孕並墮胎，讓她深感配偶權遭侵害，憤而控告2人請求連帶賠償200萬元。桃園地院審結，認為林男及梁女侵權屬實，應連帶賠償林妻40萬元。可上訴。

判決書指出，元配主張，與林姓男子為配偶關係，梁姓女子則為丈夫公司同事，但2人越走越近，發展為不正常男女交往關係，發生性行為，梁女為此懷孕且墮胎，甚至她知情後，2人仍持續交往參加四天三夜的旅遊行程，嚴重破壞她的婚姻幸福美滿，故依法向2人請求連帶賠償200萬元。

對此，林男並未出庭辯論，梁女則坦承自己的確與林男交往、發生性行為，但林妻全都知情，默許2人交往，此外，林妻曾向她承諾若與林男分手就會撤告，她也已與林男分手，倘若林妻撤訴，她也會離開林男待的公司。

桃園地院審理時，法官勘驗林男及梁女的對話紀錄，發現梁女曾傳訊說，「拿掉了小孩是不是要去廟裡拜拜呢？今天我兒子不小心把筆心弄到眼睛」、「我總覺得怪怪的」，林男則回覆「這幾天再去廟」等語，梁女雖稱是開玩笑，但對話中絲毫看不出玩笑的語氣，故不採信說詞，認定林女及梁男確實關係踰矩，侵害林妻配偶權，應連帶賠償40萬元。可上訴。