「2023高雄愛河端午龍舟嘉年華」將於端午連假登場，為了宣傳龍舟賽事活動，高市府發言人周璟瑜聯手紙風車劇團共同拍攝宣傳影片，提前為活動暖身。（高市府運發局提供／洪浩軒高雄傳真）

「2023高雄愛河端午龍舟嘉年華」將於端午連假登場，今年報名龍舟賽人數創新高，高市府運發局特別準備3000顆「黃金名粽」，免費分送給民眾，為了宣傳龍舟賽事活動，高市府發言人周璟瑜聯手紙風車劇團共同拍攝宣傳影片，提前為活動暖身。

近年來水上運動已成為時下年輕人相當熱愛的戶外活動，高市府運發局將於6月22日到24日舉辦「2023高雄愛河端午龍舟嘉年華」，周璟瑜聯手紙風車劇團「蕃薯森林奇遇記」人物角色虎克船長、小飛俠、東海龍王即運發局吉祥物「艾溫冬」共同拍攝宣傳影片，邀請民眾前來共襄盛舉。

周璟瑜表示，今年端午連假在高雄除了有熱血的龍舟賽事外，深受親子喜愛的紙風車劇團表演，更有一系列精采活動，適合全家大小一起來遊玩。運發局更特地準備3000顆「黃金名粽」，每日分別送1000顆免費粽子，供民眾享用，也有近百攤文創市集讓民眾從早逛到晚，喜愛水上活動的民眾，還能體驗SUP立式划槳運動，現場有專業教練指導，讓初學者輕鬆上手。

高市府運發局表示，因應報名隊伍數踴躍，今年龍舟賽事出動多達33艘龍舟，愛河周邊從6月3、4日將舉辦SUP立式划槳邀請賽，6月17、18日還有獨木舟競賽，歡迎民眾到場觀賽，為高雄海洋派對揭開盛夏序幕。