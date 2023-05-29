富野擁有台東富野大飯店、知本富野溫泉休閒會館，台東、花蓮、高雄、嘉義富野渡假酒店，武陵富野渡假村及武陵山莊等8處據點，並轉投資緬甸仰光富野國際酒店。去年11月取得「台南關子嶺勞工育樂中心」經營權，預計明年2月以「關子嶺富野溫泉會館」開幕迎賓。

受惠疫情趨穩及國旅需求暢旺，富野2022年合併營收5.91億元、年增19.98％，營業利益0.27億元，較前年虧損0.3億元顯著轉盈。歸屬母公司稅後淨利0.11億元、每股盈餘（EPS）0.24元，較前年虧損0.34億元、每股虧損0.69元轉虧為盈、雙創近6年高點。

富野2023年前4月自結合併營收2.34億元、年增10.4％。首季歸屬母公司稅後淨利0.38億元，季增達10.17倍、年增達62.2％，每股盈餘0.79元，雙創近2年半高點，單季即賺贏去年全年。

展望後市，富野將針對不同營業據點結合當地休閒旅遊特色開發行銷專案，除了開拓地區旅遊帶外，亦積極開發拓展新據點、推動跨區域性的集團結盟或產業合作，期許以在地景致輔以集團飯店的優良服務，讓富野成為受顧客青睞的品牌。

富野再取得「武陵富野渡假村」10年經營權，預計將投入3.2億元整修各項硬體設施，預計明年8月以全新風貌迎賓。整體而言，受惠疫情趨緩、國旅升溫及境外旅客開放，加上新據點陸續加入營運，公司對今、明2年業績成長審慎樂觀看待。