嘉泥董事長張剛綸說，轉投資旅宿業已經開始發酵，今年首季旅宿業較去年同期大幅成長，和去年第4季持平，今年每月營收約2.1億日幣。由於4、5月是日本的黃金週，業績表現也很強，皆超過2億日幣，全年度表現值得期待。

至於因通膨導致原物料及營建工程費用飆升，沖繩豐崎酒店稍早開發進度喊卡，目前進度為何？張剛綸則說，未來將看2個因素，一個是觀光市場能夠跟上來，目前大家能看到能喊的，都是恢復到疫情前，但以前做的分析都是疫情前，現在只是說原來設定是OK的，在原物料爆表的情形下，只能希望價格能再回檔，另一個，觀光市場若都變了，可能興建的計劃也得改變。

在水泥本業方面，房市已經變冷，但張剛綸直言，沒有什麼大影響台灣水泥業面臨的是進口低價傾銷的問題，但現在影響還在小範圍。而對大陸水泥產業，他則說，谷底已經過了，目前適逢雨季，看看雨季過後怎麼樣，預期今年也會比較好。

而轉投資持股台泥，由於台泥股利是嘉泥獲利的重要來源，但台泥近年來開始轉型股利也縮水，張剛綸指出，台泥轉型是短期陣痛，他們做綠能、能源的事業動作快，自已並不認為會很久以後才有所貢獻，短期毛利雖會受到點影響，但長期仍然看好。